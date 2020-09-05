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Член Зала славы баскетбола стал главным тренером клуба НБА

Киев • УНН

 • 12494 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Самый ценный игрок двух сезонов НБА канадец Стив Нэш стал главным тренером Brooklyn Nets, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

Член Зала славы баскетбола стал главным тренером клуба НБА

Контракт с 46-летним специалистом, который стал 23-м наставником клуба в истории, подписан на 4 года. Помощником канадца станет американец Жак Вон, который работает ассистентом в "Бруклине" с 2016 года. Для Нэша эта работа на посту главного тренера коллектива НБА станет первой в карьере.

Таким образом, Нэш будет тренировать звездных игроков в составе "Нетс" Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга.

Примечательно, что Нэш выступал в НБА в качестве игрока с 1996 по 2015 год за "Финикс", "Даллас" и "Лос-Анджелес Лейкерс". Он дважды признавался самым ценным игроком НБА.

Добавим также, "Бруклин" по итогам регулярного чемпионата НБА нынешнего сезона занял седьмое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команда из Нью-Йорка уступила действующему чемпиону НБА "Торонто" (0:4 в серии).

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