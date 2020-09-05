Член Зала славы баскетбола стал главным тренером клуба НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Самый ценный игрок двух сезонов НБА канадец Стив Нэш стал главным тренером Brooklyn Nets, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Контракт с 46-летним специалистом, который стал 23-м наставником клуба в истории, подписан на 4 года. Помощником канадца станет американец Жак Вон, который работает ассистентом в "Бруклине" с 2016 года. Для Нэша эта работа на посту главного тренера коллектива НБА станет первой в карьере.
Таким образом, Нэш будет тренировать звездных игроков в составе "Нетс" Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга.
Примечательно, что Нэш выступал в НБА в качестве игрока с 1996 по 2015 год за "Финикс", "Даллас" и "Лос-Анджелес Лейкерс". Он дважды признавался самым ценным игроком НБА.
Добавим также, "Бруклин" по итогам регулярного чемпионата НБА нынешнего сезона занял седьмое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команда из Нью-Йорка уступила действующему чемпиону НБА "Торонто" (0:4 в серии).