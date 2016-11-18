Чистий прибуток ДП “Артемсіль” з початку року зріс на 60%
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. З січня по жовтень 2016 року чистий прибуток державного підприємства “Артемсіль” зріс на 60% у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року. Про це УНН повідомили у прес-службі ДП “Артемсіль”.
“В період з січня по жовтень 2016 року підприємство заробило майже 150 млн грн чистого прибутку, що на 60% більше, ніж в минулому році, а також перерахувало до бюджетів всіх рівнів податків і зборів на загальну суму 192,3 млн гривень (94% до 2015 року)”, — сказано в повідомленні.
При цьому, зростання фінансових показників дозволило забезпечити зростання заробітної плати всіх співробітників зросла на 56% з початку року.
За підсумки 10 місяців роботи підприємства, на ДП"Артемсіль" вироблено 1,35 млн тонн солі. Зокрема, фасованої солі з початку року було вироблено 209 тис. тонн (115,6% до 2015 року). При цьому, ДП “Артемсіль” в 2016 році виробило на 266 тис. тонн менше солі меленої без пакування (технічної солі).
"На обсяги видобутку і реалізації цього виду продукції вплинула аномально тепла зима 2015/2016 років в країнах Європейського Союзу і зниження обсягів поставок в першому півріччі споживачам Російської Федерації. Також ДП “Артемсіль” регулярно не отримувало необхідної кількості рухомого складу для перевезення своєї продукції", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Держпідприємство “Артемсіль” за 9 місяців вдвічі збільшило прибуток.