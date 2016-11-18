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Чистая прибыль ГП "Артемсоль" с начала года выросла на 60%

Чистая прибыль ГП "Артемсоль" с начала года выросла на 60%

Киев • УНН

 • 9470 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. С января по октябрь 2016 года чистая прибыль государственного предприятия "Артемсоль" выросла на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГП "Артемсоль".

"В период с января по октябрь 2016  года предприятие заработало почти 150 млн грн чистой прибыли, что на 60% больше, чем в прошлом году, а также перечислило в бюджеты всех уровней налогов и сборов на общую сумму 192,3 млн гривен (94% до 2015 года)", - сказано в сообщении.

При этом, рост финансовых показателей позволил обеспечить рост заработной платы всех сотрудников выросла на 56% с начала года.

По итогам 10 месяцев работы предприятия, на ГП "Артемсоль" произведено 1,35 млн тонн соли. В частности, фасованной соли с начала года было произведено 209 тыс. тонн (115,6% к 2015 году). При этом, ГП "Артемсоль" в 2016 году произвело на 266 тыс. тонн меньше соли молотой без упаковки (технической соли).

"На объемы добычи и реализации данного вида продукции повлияла аномально теплая зима 2015/2016 годов в странах Европейского Союза и снижение объемов поставок в первом полугодии потребителям Российской Федерации. Также ГП "Артемсоль" регулярно не получал необходимого количества подвижного состава для перевозки своей продукции", - говорится в сообщении.

Напомним, Госпредприятие "Артемсоль" за 9 месяцев вдвое увеличило прибыль.

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