Чиста купівля НБУ валюти з початку року сягнула 900 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Чиста купівля валюти Національний банком України за чотири місяці цього року сягнула близько 900 мільйонів доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.
"Чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку у січні-квітні 2019 року склала близько 900 млн дол. США", - повідомили у НБУ.
Як зазначається, Національний банк не викуповував валюту під час коливань у бік знецінення гривні, а поповнював міжнародні резерви України лише за сприятливих умов на валютному ринку, коли пропозиція валюти була вищою за попит на неї.
Нагадаємо, НБУ для нарощування міжнародних резервів збільшив до 20 млн дол. США на день планові обсяги купівлі валюти на міжбанку у II-III кварталах 2019 року, що на 5 млн дол. більше, ніж раніше.