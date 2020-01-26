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Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 35 осіб

Київ • УНН

 • 14529 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. У Туреччині зросла кількість жертв через землетрус на південному сході країни і тепер вона становить 35 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Анадолу".

Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 35 осіб

"Число жертв землетрусу на сході Туреччини досягла 35 осіб", - пише видання.

Як повідомляється, рятувальникам вдалося витягти з-під завалів живими 45 осіб. Згідно з інформацією агентства, за медичною допомогою в цілому звернулися 1547 осіб.

Зазначається, що внаслідок землетрусу зруйновано 76 будинків, 643 будівлі серйозно пошкоджені. 425 спорудам завдано шкоди легкого та середнього ступеня тяжкості.

Слідом за землетрусом зафіксовано 599 афтершоків.

За даними Управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини, землетрус магнітудою 6,8 стався в п'ятницю в східній провінції Елязиг, населення якої становить близько 400 тис. чоловік. Осередок стихії, що торкнулася також сусідню провінцію Малатья, залягав на глибині 10 км. Підземні поштовхи відчувалися в багатьох регіонах країни, а також в Ізраїлі, Іраку і Сірії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 31 загиблого.

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