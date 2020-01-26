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Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35 человек

Киев • УНН

 • 14529 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В Турции выросло количество жертв из-за землетресения на юго-востоке страны и теперь она составляет 35 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Анадолу".

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35 человек

"Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 35 человек", - пишет издание.

Как сообщается, спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 45 человек. Согласно информации агентства, за медицинской помощью в целом обратились 1 547 человек.

Отмечается, что в результате землетрясения разрушено 76 домов, 643 здания серьезно повреждены. 425 сооружениям нанесен ущерб легкой и средней степени тяжести.

Вслед за землетрясением зафиксировано 599 афтершоков.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствий Турции, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

Напомним, ранее сообщалось о 31 погибшем.

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