Чиновнику Харківської міськради оголосили підозру у держзраді - СБУ

"5 березня цього року контррозвідниками під процесуальним керівництвом органів прокуратури Харківської області затримано громадянина України – заступника директора одного із департаментів Харківської міської ради", - зазначив Настюк.



Він додав, що це була спецоперація. Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.111 ("Державна зрада") Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб.



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При цьому Настюк не називав ім’я та прізвище затриманого чиновника.



СБУ встановила, що українського посадовця було завербовано у 2017 році на території Російської Федерації кадровим співробітником ФСБ полковником Олександром Ушаковим. Вказаний посадовець використовуючи своє службове становище та доступ до різного роду інформаційних масивів і матеріалів, збирав і передавав для російської спецслужби інформацію про молодіжні організації і рухи, а також їх лідерів, діяльність та фінансування релігійних громад різних конфесій, національно-патріотичні об’єднання громадян, їх проекти, керівників, ступінь впливу на розвиток ситуації, співробітників Харківської міськради тощо.



Як повідомляв УНН, прокурор Закарпатської області оголосив депутату Берегівської районної ради підозру у державній зраді.