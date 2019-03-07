Чиновнику Харківської міськради оголосили підозру у держзраді - СБУ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Служба безпеки України затримала заступника директора одного з департаментів Харківської міської ради, йому оголосили підозру щодо державної зради. Про це заявив представник Департаменту контррозвідки СБУ Володимир Настюк, передає УНН.

"5 березня цього року контррозвідниками під процесуальним керівництвом органів прокуратури Харківської області затримано громадянина України – заступника директора одного із департаментів Харківської міської ради", - зазначив Настюк.

Він додав, що це була спецоперація. Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.111 ("Державна зрада") Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб.

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При цьому Настюк не називав ім’я та прізвище затриманого чиновника.

СБУ встановила, що українського посадовця було завербовано у 2017 році на території Російської Федерації кадровим співробітником ФСБ полковником Олександром Ушаковим. Вказаний посадовець  використовуючи своє службове становище та доступ до різного роду інформаційних масивів і матеріалів, збирав і передавав для російської спецслужби інформацію про молодіжні організації і рухи, а також їх лідерів, діяльність та фінансування релігійних громад різних конфесій, національно-патріотичні об’єднання громадян, їх проекти, керівників, ступінь впливу на розвиток ситуації, співробітників Харківської міськради тощо.

Як повідомляв УНН, прокурор Закарпатської області оголосив депутату Берегівської районної ради підозру у державній зраді.

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