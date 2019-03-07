Чиновнику Харьковского горсовета объявили подозрение в госизмене - СБУ

"5 марта этого года контрразведчиками под процессуальным руководством органов прокуратуры Харьковской области задержан гражданин Украины - заместителя директора одного из департаментов Харьковского городского совета", - отметил Настюк.



Он добавил, что это была спецоперация. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 ( "Государственная измена") Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.



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При этом Настюк не назвал имя и фамилия задержанного чиновника.



СБУ установила, что украинского чиновника были завербованы в 2017 году на территории Российской Федерации кадровым сотрудником ФСБ полковником Александром Ушаковым. Указанный чиновник используя свое служебное положение и доступ к разного рода информационным массивом и материалам, собирал и передавал для российской спецслужбы информацию о организации и движениях, а также их лидерах, деятельности и финансирования религиозных общин разных конфессий, национально-патриотических объединений граждан, их проекты, руководителей, степень влияния на развитие ситуации, сотрудников Харьковского горсовета и тому подобное.



Как сообщал УНН, прокурор Закарпатской области объявил депутату Береговского районного совета подозрение в государственной измене.