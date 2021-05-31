Чиновники Кличко активізували корупційні схеми, щоб заробити "вихідну допомогу", - журналіст

“Друзі, як то кажуть, щури біжать з корабля, але не з порожніми лапками. Ні для кого не секрет, що наша влада щільно взялася за Кличка і його оточення. Це породило дуже цікаву тенденцію серед київських чиновників. За словами силовиків, які займаються боротьбою з корупцією, останнім часом відбувається найсильніша активізація пропозицій швидких корупційних схем.

Таке відчуття, що в магазині... „йде розпродаж“. Верхівка команди Кличка причаїлася, але середня чиновницька ланка, йде на будь-які схеми, тільки для того, щоб заробити собі на „вихідну допомогу“”, — повідомив журналіст.

Він додав, що в приклад силовики привели ситуацію в “Київголовархітектурі”, де замішані чиновники Свистунов Олександр і Терещенко Юрій, зі схемою рейдерського захоплення малих форм споруд “ДП Державні лотереї”.

“Як приклад, хлопці привели ситуацію в „Київголовархітектурі“: фірма „ДП Державні лотереї“, яка має в Києві 150 МАФів, стала об’єктом атаки рейдерів. Зараз ці самі рейдери переведення власності МАФів на іншу фірму, яка була відкрита в квітні 2021 року і має схожу назву „ДП Лотереї“. У ланцюжок схеми потрапляють — Свистунов Олександр і Терещенко Юрій (який вже офіційно „втік“, заробивши „вихідну допомогу“) — чиновники відділу „Київглавархітектури“. Однак, силовики не впевнені, що верхівка в курсі їхніх оборудок, на їхню думку всю схему провертає саме середня ланка”, — написав Шнайдер.

Такі ж дії, за його словами, відбуваються в КП “Плесо” і КП “Зеленбуд”. За словами блогера, комічність ситуації полягає в тому, що через “гіперактивність середньої ланки”, як передають силовики, їм набагато легше виходити на “велику рибу”.

“До речі, обізнані джерела, незабаром, обіцяють видати в публічну площину ще дуже багато цікавих деталей”, — підсумував Михайло Шнайдер.