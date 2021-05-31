Чиновники Кличко активизировали коррупционные схемы, чтобы заработать "выходное пособие", - журналист

“Друзья, как говорится, крысы бегут с корабля, но не с пустыми лапками. Ни для кого не секрет, что наша власть плотно взялась за Кличко и его окружение. Это породило очень интересную тенденцию среди киевских чиновников. По словам силовиков, которые занимаются борьбой с коррупцией, в последнее время происходит сильнейшая активизация предложений быстрых коррупционных схем.

Такое ощущение, что в магазине... „идёт распродажа“. Верхушка команды Кличко притаилась, но среднее чиновническое звено, идёт на любые схемы, только для того, чтобы заработать себе на „выходное пособие“”, — сообщил журналист.

Он добавил, что в пример силовики привели ситуацию в “Киевглавархитектуре”, где замешаны чиновники Свистунов Александр и Терещенко Юрий, со схемой рейдерского захвата малых форм сооружений “ДП Державни Лотереи”.

“Как пример, ребята привели ситуацию в „Киевглавархитектуре“: фирма „ДП Державни Лотереи“, которая имеет в Киеве 150 мафов, стала объектом атаки рейдеров. Сейчас эти самые рейдеры переводят собственость мафов на другую фирму, которая была открыта в апреле 2021 года и имеет схожее название „ДП Лотереи“. В цепочку схемы попадают — Свистунов Александр и Терещенко Юрий (уже официально „сбежавший“, заработав „выходное пособие“) — чиновники отдела „Киевглавархитектуры“. Однако, силовики не уверены, что верхушка в курсе их делишек, по их мнению всю схему проворачивает именно среднее звено”, — написал Шнайдер.

Такие же действия, по его словам, происходят в КП “Плесо” и КП “Зеленстрой”. По словам блогера, комичность ситуации заключается в том, что через “гиперактивность среднего звена”, как передают силовики, им намного легче выходить на “крупную рыбу”.

“Кстати, осведомленные источники, в скором времени, обещают выдать в публичную плоскость ещё очень много интересных деталей”, — подытожил Михаил Шнайдер.