Чиновники Кличко активизировали коррупционные схемы, чтобы заработать "выходное пособие", - журналист

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 30913 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 65537 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 113220 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 107093 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 61102 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 71862 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186210 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150383 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158170 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138568 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
4м/с
38%
Популярные новости

На Донетчине ВСУ вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия - Наев

15 апреля, 12:43 • 12889 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17342 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15291 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 14112 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12426 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 113220 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 107093 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 86142 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98400 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128383 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 4668 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

16:03 • 10291 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12468 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15334 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17386 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Чиновники Кличко активизировали коррупционные схемы, чтобы заработать "выходное пособие", - журналист

Киев • УНН

 • 8619 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Власть “плотно взялась” за Кличко и его окружение, благодаря этому появился “новый тренд” среди киевских чиновников — заниматься любой коррупционной деятельностью, лишь бы “успеть заработать”. Об этом написал на своей странице в Facebook блогер и журналист Михаил Шнайдер.

Чиновники Кличко активизировали коррупционные схемы, чтобы заработать "выходное пособие", - журналист

“Друзья, как говорится, крысы бегут с корабля, но не с пустыми лапками. Ни для кого не секрет, что наша власть плотно взялась за Кличко и его окружение. Это породило очень интересную тенденцию среди киевских чиновников. По словам силовиков, которые занимаются борьбой с коррупцией, в последнее время происходит сильнейшая активизация предложений быстрых коррупционных схем.

Такое ощущение, что в магазине... „идёт распродажа“. Верхушка команды Кличко притаилась, но среднее чиновническое звено, идёт на любые схемы, только для того, чтобы заработать себе на „выходное пособие“”, — сообщил журналист.

Он добавил, что в пример силовики привели ситуацию в “Киевглавархитектуре”, где замешаны чиновники Свистунов Александр и Терещенко Юрий, со схемой рейдерского захвата малых форм сооружений “ДП Державни Лотереи”.

“Как пример, ребята привели ситуацию в „Киевглавархитектуре“: фирма „ДП Державни Лотереи“, которая имеет в Киеве 150 мафов, стала объектом атаки рейдеров. Сейчас эти самые рейдеры переводят собственость мафов на другую фирму, которая была открыта в апреле 2021 года и имеет схожее название „ДП Лотереи“. В цепочку схемы попадают — Свистунов Александр и Терещенко Юрий (уже официально „сбежавший“, заработав „выходное пособие“) — чиновники отдела „Киевглавархитектуры“. Однако, силовики не уверены, что верхушка в курсе их делишек, по их мнению всю схему проворачивает именно среднее звено”, — написал Шнайдер.

Такие же действия, по его словам, происходят в КП “Плесо” и КП “Зеленстрой”. По словам блогера, комичность ситуации заключается в том, что через “гиперактивность среднего звена”, как передают силовики, им намного легче выходить на “крупную рыбу”.

“Кстати, осведомленные источники, в скором времени, обещают выдать в публичную плоскость ещё очень много интересных деталей”, — подытожил Михаил Шнайдер.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.89
Bitcoin
$83,993.20
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,246.90
Ethereum
$1,596.03