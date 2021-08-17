Чиновника юстиції спіймали на хабарі в Одесі

За даними слідства, за різні суми чиновник юстиції обіцяв боржникам зняття арештів з автомобілів і нерухомості.

Вартість "послуг" виконавця варіювалася від 300 до 1000 доларів. Його затримали під час отримання чергового хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вона передбачає до десяти років в'язниці з конфіскацією майна.