Чиновника юстиції спіймали на хабарі в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Одесі оперативники СБУ викрили державного виконавця на систематичному отриманні хабарів. Про це повідомила пресслужба відомства.
За даними слідства, за різні суми чиновник юстиції обіцяв боржникам зняття арештів з автомобілів і нерухомості.
Вартість "послуг" виконавця варіювалася від 300 до 1000 доларів. Його затримали під час отримання чергового хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вона передбачає до десяти років в'язниці з конфіскацією майна.