Чиновник юстиции пойман на взятке в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Одессе оперативники СБУ разоблачили государственного исполнителя в систематическом получении взяток. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным следствия, за разные суммы чиновник юстиции обещал должникам снятие арестов с автомобилей и недвижимости.
Стоимость "услуг" исполнителя варьировалась от 300 до 1000 долларов. Его задержали при получении очередной взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Она предусматривает до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.