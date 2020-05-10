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Чиновники Сумської облради підозрюються у розтраті понад 1,5 млн грн, виділених для дитячої лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Правоохоронці викрили привласнення державних коштів, які були передбачені для облаштування робочих місць медиків Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.  

Чиновники Сумської облради підозрюються у розтраті понад 1,5 млн грн, виділених для дитячої лікарні

За попередніми даними слідства, посадовці одного з управлінь Сумської облради під час організації тендеру на придбання 80 комп’ютерів для медзакладу штучно завищили вартість продукції на більше ніж 1,5 мільйона гривень.

Гроші були перераховані на афілійовану комерційну структуру, яка, через втручання чиновників, безпідставно одержала перемогу у ході проведення торгів.

Оперативники спецслужби задокументували проведення оборудки з виведення у "тінь" бюджетних грошей.

Під час обшуків за місцем роботи фігурантів правоохоронці виявили документи і комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. 

У ході проведення слідчо-оперативних дій керівник одного з управлінь облради намагався позбутись незадекларованих 10 тисяч доларів США і технічних паспортів на два автомобілі, якими він користувався. Речові докази мав непомітно винести з приміщення установи його підлеглий. 

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення. 

Перевіряється можлива причетність фігурантів до інших фактів протиправної діяльності. 

Нагадаємо, на Вінниччині начальника відділу освіти підозрюють у розтраті понад мільйона гривень.

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