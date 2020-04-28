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На Вінниччині начальника відділу освіти підозрюють у розтраті понад мільйона гривень

На Вінниччині начальника відділу освіти підозрюють у розтраті понад мільйона гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. На Вінниччині начальника відділу освіти, керівника будівельної організації та інженера технічного нагляду підозрюють у розтраті 1,1 млн бюджетних коштів виділених на ремонт спортивного комплексу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.

"Повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, начальнику відділу освіти одного з районів області, яка одночасно є депутатом місцевої ради, а також керівнику будівельної організації та інженеру технічного нагляду", - сказано у повідомленні.

За даними слідства, вказані особи, діючи за попередньою змовою, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт щодо їх обсягів, упродовж 2017-2018 років, незаконно заволоділи бюджетними коштами, призначеними для капітального ремонту об’єкта інфраструктури (спортивного комплексу), у загальному розмірі 1,1 млн грн.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, у Києві судитимуть посадовців за розкрадання майже 500 тис. грн на ремонті дитсадка.

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