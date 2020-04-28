В Винницкой области начальника отдела образования подозревают в растрате более миллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Винницкой области начальника отдела образования, руководителя строительной организации и инженера технического надзора подозревают в растрате 1,1 млн бюджетных средств, выделенных на ремонт спортивного комплекса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
"Сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины, начальнику отдела образования одного из районов области, которая одновременно является депутатом местного совета, а также руководителю строительной организации и инженеру технического надзора", - говорится в сообщении.
По данным следствия, указанные лица, действуя по предварительному сговору, путем внесения заведомо ложных сведений в акты приема выполненных строительных работ по их объемам, в течение 2017-2018 годов незаконно завладели бюджетными средствами, предназначенными для капитального ремонта объекта инфраструктуры (спортивного комплекса) в общем размере 1,1 млн грн.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, в Киеве будут судить чиновников за хищение почти 500 тыс. грн на ремонте детского сада.