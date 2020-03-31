У Києві судитимуть посадовців за розкрадання майже 500 тис. грн на ремонті дитсадка

КИЇВ. 31 березня. УНН. До Оболонського районного суду скеровано справу стосовно посадовців управління освіти Оболонської РДА та підрядної фірми, яких підозрюють у розкраданні майже півмільйона гривень, виділених на ремонт дитячого садка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.