У Києві судитимуть посадовців за розкрадання майже 500 тис. грн на ремонті дитсадка
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. До Оболонського районного суду скеровано справу стосовно посадовців управління освіти Оболонської РДА та підрядної фірми, яких підозрюють у розкраданні майже півмільйона гривень, виділених на ремонт дитячого садка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
Так, завершено досудове розслідування відносно службових осіб управління освіти та директора приватного підприємства, викритих у розкраданні державних коштів у особливо великих розмірах.
"Наразі обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду для розгляду по суті",- йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у 2016 році посадові особи управління освіти Оболонської РДА уклали з приватним підприємством договір про коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію дошкільного навчального закладу в Оболонському районі міста Києва.
"У подальшому чиновники управління освіти, знаючи наперед, що вартість робочого проекту значно завищена і він не в повній мірі відповідає вимогам нормативно-правових актів, перерахували на рахунки приватного підприємства 480 000 гривень бюджетних коштів, чим завдано збитків державі на вказану суму",- зазначається в повідомленні.
Також за результатами досудового розслідування начальнику управління освіти Оболонської РДА повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 366 КК України; начальнику відділу управління освіти Оболонської РДА — за ч. 2 ст. 367 КК України; директору приватної фірми за ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.
Нагадаємо, у Києві судитимуть підрядника, який підозрюється у привласненні 330 тис. гривень, виділених на ремонт дитсадків.