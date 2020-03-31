В Киеве будут судить чиновников за хищение почти 500 тыс. грн на ремонте детского сада
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Оболонский районный суд направлено дело в отношении должностных лиц управления образования Оболонской РГА и подрядной фирмы, которых подозревают в хищении почти полмиллиона гривен, выделенных на ремонт детского сада. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
Так, завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц управления образования и директора частного предприятия, уличенных в хищении государственных средств в особо крупных размерах.
"Сейчас обвинительный акт направлен в Оболонский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в 2016 году должностные лица управления образования Оболонской РГА заключили с частным предприятием договор о корректировке проектно-сметной документации на реконструкцию детского сада в Оболонском районе города Киева.
"В дальнейшем чиновники управления образования, зная наперед, что стоимость рабочего проекта значительно завышена и он не в полной мере соответствует требованиям нормативно-правовых актов, перечислили на счета частного предприятия 480 тыс. гривен бюджетных средств, чем нанесли ущерб государству на указанную сумму", - отмечается в сообщении.
Также по результатам досудебного расследования начальнику управления образования Оболонской РГА сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 366 УК Украины; начальнику отдела управления образования Оболонской РГА - по ч. 2 ст. 367 УК Украины; директору частной фирмы по ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины.
Напомним, в Киеве будут судить подрядчика, который подозревается в присвоении 330 тыс. гривен, выделенных на ремонт детсадов.