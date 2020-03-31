В Киеве будут судить чиновников за хищение почти 500 тыс. грн на ремонте детского сада

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Оболонский районный суд направлено дело в отношении должностных лиц управления образования Оболонской РГА и подрядной фирмы, которых подозревают в хищении почти полмиллиона гривен, выделенных на ремонт детского сада. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.