Чинний чемпіон України з хокею зазнав третьої поразки у півфіналі УХЛ

Деталі

Хокеїсти “Кременчука” із перших секунд кинулися на штурм воріт Георгія Дубровського. Такий натиск змусив підопічних Олега Шафаренко грати другим номером. Однак, як не старалися утримати свої володіння на замку хокеїсти “Сокола”, їм це не вдалося. На екваторі першого періоду Віктор Тютченко змінив рахунок на табло. Після пропущеної шайби “пернаті” активізувалися, але до кінця ігрового відрізку закинути шайбу не змогли.

Другий період для хокеїстів “Кременчука” почався вкрай невдало. Підопічні Олександра Савицького пропустили дві шайби менше ніж за хвилину. Спочатку Ілля Олендаренко зрівняв рахунок, а через 35 секунд Олександр Павленко вивів свою команду вперед. Час, що залишився в другому періоді краще провели хокеїсти “Сокола”. Кілька небезпечних кидків було з боку “городян”, але Дубровський виконав свою роботу на відмінно.

Третій період пройшов в рівній боротьбі, команди не хотіли поступатися один одному. Всі розуміли, що будь-яка помилка може коштувати дорого. Тому колективи діяли обережно. Так як “городянам” необхідно було все-таки ризикувати, їм вдалося заволодіти ініціативою в кінці ігрового відрізка. Однак відзначитися точним кидком у них не вийшло — 2:1 на користь “Сокола”.

Доповнення

Рахунок у серії став 3:0 на користь “Сокола”. При можливій поразці в наступній грі чинний чемпіон країни “Кременчук” вилетить зі змагань.