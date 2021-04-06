Чинний чемпіон України з хокею зазнав третьої поразки у півфіналі УХЛ

ukru
19:01 • 11156 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 104173 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 133523 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 113273 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 130638 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 145892 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 167327 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 199507 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 307908 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192692 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 122755 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 131580 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 144780 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 157474 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 123996 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 111345 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 307904 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 242890 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 336653 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 330227 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 60235 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109032 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109934 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 106973 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120338 перегляди
Актуальне
Чинний чемпіон України з хокею зазнав третьої поразки у півфіналі УХЛ

Чинний чемпіон України з хокею зазнав третьої поразки у півфіналі УХЛ

Київ • УНН

 • 15853 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. На арені “АТЕК” відбувся третій півфінальний поєдинок серії плей-офф УХЛ, в якому “Сокіл” приймав “Кременчук”, передає УНН з посиланням на УХЛ.

Деталі

Хокеїсти “Кременчука” із перших секунд кинулися на штурм воріт Георгія Дубровського. Такий натиск змусив підопічних Олега Шафаренко грати другим номером. Однак, як не старалися утримати свої володіння на замку хокеїсти “Сокола”, їм це не вдалося. На екваторі першого періоду Віктор Тютченко змінив рахунок на табло. Після пропущеної шайби “пернаті” активізувалися, але до кінця ігрового відрізку закинути шайбу не змогли.

Другий період для хокеїстів “Кременчука” почався вкрай невдало. Підопічні Олександра Савицького пропустили дві шайби менше ніж за хвилину. Спочатку Ілля Олендаренко зрівняв рахунок, а через 35 секунд Олександр Павленко вивів свою команду вперед. Час, що залишився в другому періоді краще провели хокеїсти “Сокола”. Кілька небезпечних кидків було з боку “городян”, але Дубровський виконав свою роботу на відмінно.

Третій період пройшов в рівній боротьбі, команди не хотіли поступатися один одному. Всі розуміли, що будь-яка помилка може коштувати дорого. Тому колективи діяли обережно. Так як “городянам” необхідно було все-таки ризикувати, їм вдалося заволодіти ініціативою в кінці ігрового відрізка. Однак відзначитися точним кидком у них не вийшло — 2:1 на користь “Сокола”.

Доповнення

Рахунок у серії став 3:0 на користь “Сокола”. При можливій поразці в наступній грі чинний чемпіон країни “Кременчук” вилетить зі змагань.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами