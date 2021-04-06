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Действующий чемпион Украины по хоккею потерпел третье поражение в полуфинале УХЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. На арене “АТЕК” состоялся третий полуфинальный поединок серии плей-офф УХЛ, в котором “Сокол” принимал “Кременчуг”, передает УНН со ссылкой на УХЛ.

Детали

Хоккеисты “Кременчуга” с первых секунд бросились на штурм ворот Георгия Дубровского. Такой напор заставил подопечных Олега Шафаренко играть вторым номером. Однако, как ни старались удержать свои владения на замке хоккеисты “Сокола”, им это не удалось. На экваторе первого периода Виктор Тютченко изменил счет на табло. После пропущенной шайбы “пернатые” активизировались, но до конца игрового отрезка забросить шайбу не смогли.

Второй период для хоккеистов “Кременчуга” начался крайне неудачно. Подопечные Александра Савицкого пропустили две шайбы меньше чем за минуту. Сначала Илья Олендаренко сравнял счет, а через 35 секунд Александр Павленко вывел свою команду вперед. Оставшееся во втором периоде лучше провели хоккеисты “Сокола”. Несколько опасных бросков было со стороны “горожан”, но Дубровский выполнил свою работу на отлично.

Третий период прошел в равной борьбе, команды не хотели уступать друг другу. Все понимали, что любая ошибка может стоить дорого. Поэтому коллективы действовали осторожно. Так как “горожанам” необходимо было все-таки рисковать, им удалось завладеть инициативой в конце игрового отрезка. Однако отличиться точным броском у них не получилось — 2: 1 в пользу “Сокола”.

Дополнение

Счет в серии стал 3: 0 в пользу “Сокола”. При возможной поражении в следующей игре действующий чемпион страны “Кременчуг” вылетит из соревнований.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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