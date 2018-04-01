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Чинний чемпіон України "Будівельник" не зумів пробитися у півфінал Суперліги

Київ • УНН

 • 8021 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Миколаєві в ПС “Надія” місцевий клуб приймав київський “Будівельник” в рамках чвертьфінальної серії Суперліги Парі-Матч, повідомляє УНН з посиланням на сайт киян та ФБУ.

Матч пройшов в не результативній манері. Завдяки виграній третій чверті 16:9 гості мали комфортну перевагу перед заключним відрізком (40:46). Однак за останні 10 хвилин кияни примудрилися набрати тільки 4 бали в атаці і зазнали поразки 53:50.

Персональна статистика “Миколаєва”: Носков 15 очок, Онуфрієв 13 + 8 підбирань + 3 блок-шоти + 3 перехоплення, Кушніров 9 + 9 підбирань, Тонченко 5 + 5 підбирань — 5 втрат, Іванов 2 — старт, Мусієнко 3, Анікієнко 2, Жуковський 2, Попов 2.

“Будівельник”: Дугат 17 очок + 6 підбирань + 3 передачі, Отверченко 13, Анісімов 6 + 8 підбирань — 6 втрат, Крутоус 4, Місяць 2 — старт, Дроздов 4 + 8 підбирань + 4 перехоплення, Зотов 2, Сандул 2 + 5 підбирань.

Таким чином, “Будівельник” завершив сезон поразкою від “Миколаєва” у чвертьфіналі (0:2) та не зумів захистити титул минулорічного чемпіона.

Варто відзначити, що “Хімік” вдруге обіграв “БІПУ” 96:86, а “Черкаські Мавпи” перемогли “Авантаж-Політехнік” 104:80. Отже “Мавпи” у півфіналі зустрінуться із “Миколаєвим”. На “Хімік” очікує протистояння з переможцем у парі “Дніпро” — “Запоріжжя”.

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