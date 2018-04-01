Действующий чемпион Украины "Будивельнык" не сумел пробиться в полуфинал Суперлиги

Матч прошел в не самой результативной манере. Благодаря выигранной третьей четверти 16:9 гости имели комфортное преимущество перед заключительным отрезком (40:46). Однако за последние 10 минут киевляне умудрились набрать только 4 балла в атаке и потерпели поражение 53:50.

Персональная статистика “Николаева”: Носков 15 очков, Онуфриев 13 + 8 подборов + 3 блок-шота + 3 перехвата, Кушниров 9 + 9 подборов, Тонченко 5 + 5 подборов — 5 потерь, Иванов 2 — старт, Мусиенко 3, Аникиенко 2, Жуковский 2, Попов 2.

“Будивельнык”: Дугат 17 очков + 6 подборов + 3 передачи, Отверченко 13 Анисимов 6 + 8 подборов — 6 потерь, Крутоус 4, Луна 2 — старт, Дроздов 4 + 8 подборов + 4 перехвата, Зотов 2, Сандул 2 + 5 подборов.

Таким образом, “Строитель” завершил сезон поражением от “Николаева” в четвертьфинале (0:2) и не сумевший защитить титул прошлогоднего чемпиона.

Стоит отметить, что “Химик” во второй раз обыграл “АГНИ” 96:86, а “Черкасские Обезьяны” победили “Авантаж-Политехник” 104:80. Так что “Обезьяны” в полуфинале встретятся с “Николаевом”. На “Химик” ожидает противостояние с победителем в паре “Днепр” — “Запорожье”.