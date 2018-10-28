"Чикаго" перервав виграшну серію клубу Леня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В рамках регулярного чемпіонату НБА "Атланта Хокс" центрового збірної України Олексія Леня в гостях змагалася із "Чикаго Буллс", передає кореспондент УНН.
Першу половину зустрічі нашому гравцю не можна записати до активу – два кидки з гри були хибними, також можна згадати втрату при передачі. Натомість його конкурент по позиції Дедмон допоміг колективу вийти вперед і піти на велику перерву за результату 44:41.
Після великої перерви Лень кілька разів вразив кільце супротивника, але перемога дісталася "Чикаго" 97:85.
Відзначимо, що за 16:45 хвилини українець набрав тільки 4 очки (2/5 двоочкові, 0/1 триочкові), 4 підбирання, а конкурент Дедмон закінчив гру з дабл-даблом 13 + 13 пд.
Додамо також, після двох поспіль перемог "Хокс" поступилися і мають в сезоні 2 виграші при 3 поразках.
Нагадаємо, чинні чемпіони України з баскетболу підсилились кращим нападником чемпіонату Болгарії.