"Чикаго" прервал выигрышную серию клуба Леня
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В рамках регулярного чемпионата НБА "Атланта Хокс" центрового сборной Украины Алексея Леня в гостях соревновалась с "Чикаго Буллс", передает корреспондент УНН.
Первую половину встречи нашему игроку нельзя записать в актив - два броска с игры были ложными, можно вспомнить потерю при передаче. Зато его конкурент по позиции Дедмон помог коллективу выйти вперед и уйти на большой перерыв при результата 44:41.
После большого перерыва Лень несколько раз поразил кольцо противника, но победа досталась "Чикаго" 97:85.
Отметим, что за 16:45 минуты украинец набрал только 4 очка (2/5 двухочковые, 0/1 трехочковые), 4 подбора, а конкурент Дедмон закончил игру с дабл-дабл 13 + 13 ю.
Добавим также, после двух подряд побед "Хокс" уступили и имеют в сезоне 2 выигрыше при 3 поражениях.
Напомним, действующие чемпионы Украины по баскетболу усилились лучшим нападающим чемпионата Болгарии.