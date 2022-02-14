Чи можна вилікувати рак 4-ї стадії - коментар лікаря
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Чим раніше виявлено будь-яке онкологічне захворювання, тим швидше та ефективніше його можна вилікувати. Про це розповів клінічний онколог Лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков, повідомляє УНН.
Саме тому, вважає лікар, кожній людині важливо проходити своєчасні онкоскрінінги.
Цитата:
"Під словом "рак" ховаються десятки різних онкологічних нозологій. Якісь агресивніші, якісь - менше. Якісь краще лікуються, якісь - гірше. Тому однозначної відповіді про лікування "раку взагалі", на жаль, не може бути. Велике значення для ефективності лікування мають індивідуальні особливості організму кожного пацієнта. Хтось добре відповідає на лікування навіть при пізніх стадіях, і тоді ремісія можлива. Але навіть якщо повне лікування неможливо, часто ми можемо уповільнити розвиток хвороби, полегшити стан пацієнта, покращити якість його життя і подарувати нові роки!" - повідомив клінічний онколог.
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Раніше Максим Єрмаков пояснив, чи потрібно здоровій людині проходити чек-ап організму і у якому віці.