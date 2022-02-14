Можно ли вылечить рак 4-й стадии - комментарий врача

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15 марта, 19:03 • 100581 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129668 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116432 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110568 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100993 просмотра

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15 марта, 11:23 • 97846 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85376 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Чем раньше обнаружено любое онкологическое заболевание, тем быстрее и эффективнее его можно вылечить. Об этом рассказал клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков, сообщает УНН.

Именно поэтому, считает врач, каждому человеку важно проходить своевременные онкоскрининги.

Цитата:

"Под словом "рак" скрываются десятки различных онкологических нозологий. Какие-то более агрессивны, какие-то - менее. Какие-то лучше лечатся, какие-то - хуже. Поэтому однозначного ответа о лечении "рака вообще", увы не может быть. Большое значение для эффективности лечения имеют индивидуальные особенности организма каждого пациента. Кто-то хорошо отвечает на лечение даже при поздних стадиях, и тогда ремиссия возможна. Но даже если полное излечение невозможно, зачастую мы можем замедлить развитие болезни, облегчить состояние пациента, улучшить качество его жизни и подарить новые годы!" - сообщил клинический онколог.

Напомним

Ранее Максим Ермаков объяснил, нужно ли здоровому человеку проходить чек-ап организма и в каком возрасте.

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