Можно ли вылечить рак 4-й стадии - комментарий врача
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Чем раньше обнаружено любое онкологическое заболевание, тем быстрее и эффективнее его можно вылечить. Об этом рассказал клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков, сообщает УНН.
Именно поэтому, считает врач, каждому человеку важно проходить своевременные онкоскрининги.
Цитата:
"Под словом "рак" скрываются десятки различных онкологических нозологий. Какие-то более агрессивны, какие-то - менее. Какие-то лучше лечатся, какие-то - хуже. Поэтому однозначного ответа о лечении "рака вообще", увы не может быть. Большое значение для эффективности лечения имеют индивидуальные особенности организма каждого пациента. Кто-то хорошо отвечает на лечение даже при поздних стадиях, и тогда ремиссия возможна. Но даже если полное излечение невозможно, зачастую мы можем замедлить развитие болезни, облегчить состояние пациента, улучшить качество его жизни и подарить новые годы!" - сообщил клинический онколог.
Напомним
Ранее Максим Ермаков объяснил, нужно ли здоровому человеку проходить чек-ап организма и в каком возрасте.