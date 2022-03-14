Четвертий пакет санкцій проти Росії варто чекати завтра – журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Комітет постійних представників ЄС завершив переговори щодо четвертого пакету санкцій ЄС проти Росії за напад на Україну, офіційне прийняття відбудеться завтра. Про це написав кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter, пише УНН.
Цитата
"Посли ЄС щойно закінчили переговори щодо четвертого пакету санкцій ЄС щодо Росії. Розпочато письмову процедуру, яка завершиться завтра вранці офіційним прийняттям. Потім (з'явиться - ред.) в офіційному журналі пізніше того ж дня", - написав журналіст.
Раніше
Як писав УНН, Євросоюз має намір прийняти четвертий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну вже найближчим часом.
Так, зокрема, за даними агентства Reuters, держави Європейського Союзу збираються ввести нові санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нафта", але будуть продовжувати купувати у них нафту.