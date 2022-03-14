Четвертый пакет санкций против России стоит ждать завтра – журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Комитет постоянных представителей ЕС завершил переговоры по четвертому пакету санкций ЕС против России за нападение на Украину, официальное принятие произойдет завтра. Об этом написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, пишет УНН.
Цитата
"Послы ЕС только что закончили переговоры по четвертому пакету санкций ЕС в отношении России. начата письменная процедура, которая завершится завтра утром официальным принятием. Затем (появится – ред.) в официальном журнале позже в тот же день", - написал журналист.
Ранее
Как писал УНН, Евросоюз намерен принять четвертый пакет санкций против России за ее вторжение в Украину уже в ближайшее время.
Так, в частности, по данным агентства Reuters, государства Европейского Союза собираются ввести новые санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть", но будут продолжать покупать у них нефть.