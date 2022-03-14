Четвертый пакет санкций против России стоит ждать завтра – журналист

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"Послы ЕС только что закончили переговоры по четвертому пакету санкций ЕС в отношении России. начата письменная процедура, которая завершится завтра утром официальным принятием. Затем (появится – ред.) в официальном журнале позже в тот же день", - написал журналист.

Ранее

Как писал УНН, Евросоюз намерен принять четвертый пакет санкций против России за ее вторжение в Украину уже в ближайшее время.

Так, в частности, по данным агентства Reuters, государства Европейского Союза собираются ввести новые санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть", но будут продолжать покупать у них нефть.