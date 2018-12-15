Четвертий футболіст покинув стан клубу УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Представник Української Прем’єр-ліги ФК “Львів” оголосив про завершення співробітництва із черговим футболістом, інформує УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Команда припинила співпрацю з нападником Сергієм Петровим. Клуб та гравець погодили розрив контракту за згодою сторін. 21-річний форвард перейшов до стану “синьо-золотих левів” на початку вересня — у розпалі сезону 2018/2019. За цей час гравець взяв участь у двох матчах “Львова” в УПЛ, проте так і не забив жодного м’яча за львівський колектив.
Як повідомляв УНН, раніше “Львів” вирішив розлучитися із ще трьома гравцями.