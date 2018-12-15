Четвертый футболист покинул расположение клуба УПЛ

Команда прекратила сотрудничество с нападающим Сергеем Петровым. Клуб и игрок согласовали разрыв контракта по соглашению сторон. 21-летний форвард перешел в “сине-золотых львов” в начале сентября — в разгаре сезона 2018/2019. За это время игрок принял участие в двух матчах “Львов” в УПЛ, однако так и не забил ни одного мяча за львовский коллектив.

Как сообщал УНН, ранее “Львов” решил расстаться с еще тремя игроками.