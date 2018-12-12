Троє українських футболістів покинули клуб УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Гравці ФК “Львів” Олександр Голіков, Юрій Путраш та Василь Білий залишили львівський клуб. Про це інформує прес-служба клубу, передає УНН.
Керівництво клубу та футболісти розірвали угоди за обопільною згодою сторін.
Центрбек Білий та лівий захисник Путраш відіграли за “синьо-золотих левів” цього сезону 5 та 6 ігор відповідно. У флангового захисника Голікова найбільша кількість проведених матчів за львівський колектив — 16, причому він відзначився результативною передачею у домашньому поєдинку з “Олександрією” (2:2).
Зауважимо, що львівський клуб веде боротьбу за потрапляння в чільну шістку турнірної таблиці — наразі команда з 23 балами відстає від шостого рядка на один пункт.