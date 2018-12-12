Трое украинских футболистов покинули клуб УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Игроки ФК “Львов” Александр Голиков, Юрий Путраш и Василий Белый оставили львовский клуб. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.
Руководство клуба и футболисты разорвали соглашения по обоюдному согласию сторон.
Центрбэк Белый и левый защитник Путраш сыграли за “сине-золотых львов” в этом сезоне 5 и 6 игр соответственно. В флангового защитника Голикова наибольшее количество проведенных матчей за львовский коллектив — 16, причем он отметился результативной передачей в домашнем поединке с “Александрией” (2:2).
Заметим, что львовский клуб ведет борьбу за попадание в главную шестерку турнирной таблицы — сейчас команда с 23 баллами отстает от шестого строки на один пункт.