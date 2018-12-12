Трое украинских футболистов покинули клуб УПЛ

Руководство клуба и футболисты разорвали соглашения по обоюдному согласию сторон.

Центрбэк Белый и левый защитник Путраш сыграли за “сине-золотых львов” в этом сезоне 5 и 6 игр соответственно. В флангового защитника Голикова наибольшее количество проведенных матчей за львовский коллектив — 16, причем он отметился результативной передачей в домашнем поединке с “Александрией” (2:2).

Заметим, что львовский клуб ведет борьбу за попадание в главную шестерку турнирной таблицы — сейчас команда с 23 баллами отстает от шестого строки на один пункт.