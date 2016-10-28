Четверо спортсменів представлять Україну на ЧС з бігу на 100 км
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Виконком Федерації легкої атлетики України затвердив склад національної збірної країни, яка візьме участь в 29-му чемпіонаті світу з бігу на 100 км. Про це інформує УНН з посиланням на ФЛАУ.
Україну на цих змаганнях представлятимуть чотири атлети:
Ігор Саханда (Київ), Євген Глива (Сумська область), Павло Степаненко і Олександр Головницький (обидва - Волинська область).
Зазначимо, що планетарна першість відбудеться 27 листопада в місті Лос-Альказарес (Іспанія).
Нагадаємо, що за всю історію чемпіонатів світу на 100 км, лише один представник України зумів здобути медаль. Сергій Яненко виборов золоту нагороду у 1997 році з часом 6 годин, 25 хвилин і 25 секунд.