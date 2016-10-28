Четверо спортсменов представят Украину на ЧМ в беге на 100 км
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Исполком Федерации легкой атлетики Украины утвердил состав сборной страны, которая примет участие в 29-м чемпионате мира по бегу на 100 км. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Украину на этих соревнованиях будут представлять четыре атлета:
Игорь Саханда (Киев), Евгений Глыва (Сумская область), Павел Степаненко и Александр Головницкий (оба - Волынская область).
Отметим, что планетарное первенство состоится 27 ноября в Лос-Альказарес (Испания).
Напомним, что за всю историю чемпионатов мира на 100 км, только один представитель Украины сумел получить медаль. Сергей Яненко завоевал золотую награду в 1997 году со временем 6 часов, 25 минут и 25 секунд.