Четверо осіб загинули після падіння невеликого літака у Вашингтоні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Одномоторний літак Сеѕѕпа впав у північно-західній частині штату Вашингтон, загинули чотири людини, що знаходилися на борту. Про це повідомило в п'ятницю агентство Associated Press, передає УНН.
За його даними, зв'язок з пілотом повітряного судна була втрачена в четвер, незабаром після зльоту, але лише недавно рятувальникам вдалося виявити місце катастрофи.
Літак впав в лісистому районі.
Любей, що вижили, не було. Особи загиблих не розголошуються. Причини події поки невідомі.