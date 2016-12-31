Четверо осіб загинули після падіння невеликого літака у Вашингтоні

За його даними, зв'язок з пілотом повітряного судна була втрачена в четвер, незабаром після зльоту, але лише недавно рятувальникам вдалося виявити місце катастрофи.

Літак впав в лісистому районі.

Любей, що вижили, не було. Особи загиблих не розголошуються. Причини події поки невідомі.



