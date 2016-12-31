Четыре человека погибли после падения небольшого самолета в Вашингтоне

По его данным, связь с пилотом воздушного судна была потеряна в четверг, вскоре после взлета, но только недавно спасателям удалось обнаружить место катастрофы.

Самолет упал в лесистом районе.

Выживших не было. Личности погибших не разглашаются. Причины происшествия пока неизвестны.



