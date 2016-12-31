Четыре человека погибли после падения небольшого самолета в Вашингтоне
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Одномоторный самолет Сеѕѕпа упал в северо-западной части штата Вашингтон, погибли четыре человека, находившиеся на борту. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press, передает УНН.
По его данным, связь с пилотом воздушного судна была потеряна в четверг, вскоре после взлета, но только недавно спасателям удалось обнаружить место катастрофы.
Самолет упал в лесистом районе.
Выживших не было. Личности погибших не разглашаются. Причины происшествия пока неизвестны.