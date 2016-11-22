Четверо людей загинули внаслідок зсувів у Новій Каледонії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Щонайменше чотири людини, в тому числі двоє дітей, загинули після того, як сильні дощі по всій Новій Каледонії спровокували зсуви. Про це у вівторок повідомило французьке МВС, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Внаслідок зсувів через сильні дощі загинули чотири людини, в тому числі двоє дітей", - повідомили у міністерстві.
Чотири людини зникли безвісти і більше 6 отримали поранення, йдеться в заяві.
Нова Каледонія є французькою територією у Тихому океані, там - близько чверті світових запасів нікелю.