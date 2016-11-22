Четверо людей загинули внаслідок зсувів у Новій Каледонії

"Внаслідок зсувів через сильні дощі загинули чотири людини, в тому числі двоє дітей", - повідомили у міністерстві.

Чотири людини зникли безвісти і більше 6 отримали поранення, йдеться в заяві.

Нова Каледонія є французькою територією у Тихому океані, там - близько чверті світових запасів нікелю.