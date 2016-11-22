Четыре человека погибли в результате оползней в Новой Каледонии

"В результате оползней из-за сильных дождей погибли четыре человека, в том числе двое детей", - сообщили в министерстве.

Четыре человека пропали без вести и более 6 получили ранения, говорится в заявлении.

Новая Каледония является французской территорией в Тихом океане, там - около четверти мировых запасов никеля.