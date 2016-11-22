Четыре человека погибли в результате оползней в Новой Каледонии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. По меньшей мере четыре человека, в том числе двое детей, погибли после того, как сильные дожди по всей Новой Каледонии спровоцировали оползни. Об этом во вторник сообщило французское МВД, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"В результате оползней из-за сильных дождей погибли четыре человека, в том числе двое детей", - сообщили в министерстве.
Четыре человека пропали без вести и более 6 получили ранения, говорится в заявлении.
Новая Каледония является французской территорией в Тихом океане, там - около четверти мировых запасов никеля.