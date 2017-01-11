Четверо людей постраждали на Луганщині внаслідок перекидання мікроавтобуса

Подія сталася приблизно об 10.45, на 57 км автодороги Н-21 “Старобільськ — Луганськ — Красний Луч — Макіївка — Донецьк”, біля селища Райгородка.

За попередніми даними, 32-річний водій мікроавтобуса Volkswagen LT 35 ПЕ, рухаючись у напрямку міста Сєвєродонецьк, не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, виїхав за межи проїжджої частини, внаслідок чого амтомобіль перекинувся.

Унаслідок ДТП четверо пасажирів мікроавтобусу отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та госпіталізовані до місцевого медичного закладу.

Матеріали за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.