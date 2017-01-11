Четыре человека пострадали в Луганской области в результате переворачивания микроавтобуса
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Луганской области в Новоайдарском районе в результате переворачивания микроавтобуса пострадали четыре человека. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Луганской области.
Событие произошло примерно в 10:45, на 57 км автодороги Н-21 “Старобельск — Луганск — Красный Луч — Макеевка — Донецк”, возле поселка Райгородка.
По предварительным данным, 32-летний водитель микроавтобуса Volkswagen LT 35 ПЕ, двигаясь в направлении города Северодонецк, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, вследствие чего автомобиль перевернулся.
В результате ДТП четверо пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения разной степени тяжести и госпитализированы в местное медицинское учреждение.
Материалы по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.