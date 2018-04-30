Четверо альпіністів загинули у швейцарських Альпах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Через негоду у швейцарських Альпах загинули четверо туристів. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Один з туристів зірвався зі схилу і загинув, ще троє людей померли від переохолодження. Окрім цього, у лікарню госпіталізували ще п’ятеро у важкому стані.
Рятувальники виявили групу мандрівників та доставили постраждалих до лікарні. Серед туристів — громадяни Німеччини, Італії та Франції.
Як повідомляв УНН, минулого місяця в Японії троє альпіністів загинули через сходження лавини.