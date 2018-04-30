Четверо альпинистов погибли в швейцарских Альпах
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Из-за непогоды в швейцарских Альпах погибли четверо туристов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Один из туристов сорвался со склона и погиб, еще три человека умерли от переохлаждения. Кроме этого, в больницу госпитализировали еще пятеро в тяжелом состоянии.
Спасатели обнаружили группу путешественников и доставили пострадавших в больницу. Среди туристов — граждане Германии, Италии и Франции.
Как сообщал УНН, в прошлом месяце в Японии трое альпинистов погибли при сходе лавины.