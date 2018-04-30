Четверо альпинистов погибли в швейцарских Альпах

Один из туристов сорвался со склона и погиб, еще три человека умерли от переохлаждения. Кроме этого, в больницу госпитализировали еще пятеро в тяжелом состоянии.

Спасатели обнаружили группу путешественников и доставили пострадавших в больницу. Среди туристов — граждане Германии, Италии и Франции.

Как сообщал УНН, в прошлом месяце в Японии трое альпинистов погибли при сходе лавины.