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Четверо альпинистов погибли в швейцарских Альпах

Киев • УНН

 • 15983 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Из-за непогоды в швейцарских Альпах погибли четверо туристов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Четверо альпинистов погибли в швейцарских Альпах

Один из туристов сорвался со склона и погиб, еще три человека умерли от переохлаждения. Кроме этого, в больницу госпитализировали еще пятеро в тяжелом состоянии.

Спасатели обнаружили группу путешественников и доставили пострадавших в больницу. Среди туристов — граждане Германии, Италии и Франции.

Как сообщал УНН, в прошлом месяце в Японии трое альпинистов погибли при сходе лавины.

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