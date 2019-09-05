Червоний Хрест відправив на Донбас понад 160 тонн гуманітарної допомоги

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. До тимчасово окупованої території на Сході України прослідували 9 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

"4 вересня через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідували 9 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для жителів Донбасу направлено гігієнічні та продуктові набори, будівельні матеріали загальною вагою 166,55 тонни.

Прикордонники також повідомили, що 5 вересня пропускні операції в усіх КПВВ на лінії розмежування розпочались вчасно.

Нагадаємо, минулого тижня до тимчасово окупованої території України на Донбасі прослідувало 12 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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