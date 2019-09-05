Красный Крест отправил на Донбасс более 160 тонн гуманитарной помощи

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6 марта, 17:12 • 114258 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106019 просмотра

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6 марта, 14:10 • 112696 просмотра

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. На временно оккупированные территории на Востоке Украины проследовали 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"4 сентября через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины проследовали 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для жителей Донбасса направлено гигиенические и продуктовые наборы, строительные материалы общим весом 166,55 тонны.

Пограничники также сообщили, что 5 сентября пропускные операции во всех КПВВ на линии разграничения начались вовремя.

Напомним, на прошлой неделе на временно оккупированные территории Украины на Донбассе проследовало 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста.

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