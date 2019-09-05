Красный Крест отправил на Донбасс более 160 тонн гуманитарной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. На временно оккупированные территории на Востоке Украины проследовали 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"4 сентября через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины проследовали 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для жителей Донбасса направлено гигиенические и продуктовые наборы, строительные материалы общим весом 166,55 тонны.
Пограничники также сообщили, что 5 сентября пропускные операции во всех КПВВ на линии разграничения начались вовремя.
Напомним, на прошлой неделе на временно оккупированные территории Украины на Донбассе проследовало 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста.