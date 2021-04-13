"Червоних" зон в Україні побільшало: з 15 квітня додається Полтавщина

Немчінов повідомив, що сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Цитата:

“За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00:00 хвилин 15 квітня 2021 року "червоний“ рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Полтавської області, та застосувати на території Полтавської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного“ рівня епідемічної небезпеки”, — написав Немчінов.

Доповнення

У Полтавській області за 12 квітня було зафіксовано 794 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, а загалом - 62 512.

Загалом в Україні зафіксовано вже 1,872 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 12 квітня, — 11,6 тисячі, зростання майже у півтора раза проти показника днем раніше. Високий показник летальних випадків за добу — 457.

За рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС, раніше у Житомирській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській, Сумській та Одеській областях було запроваджено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. У Києві діє фактично локдаун до 16 квітня.