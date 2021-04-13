"Красных" зон в Украине стало больше: с 15 апреля добавляется Полтавская область
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. С четверга, 15 апреля, Полтавская область войдет в зону с "красным" уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом написал в Telegram-канале министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает УНН.
Немчинов сообщил, что сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Цитата:
"По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00:00 минут 15 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Полтавской области, и применить на территории Полтавской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов.
Дополнение
В Полтавской области за 12 апреля было зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19, в целом - 62 512.
Всего в Украине зафиксировано уже 1,872 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 12 апреля, - 11,6 тысячи, рост почти в полтора раза по сравнению с показателем днем ранее. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 457.
По решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, ранее в Житомирской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской, Сумской и Одесской областях было введено "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. В Киеве действует фактически локдаун до 16 апреля.