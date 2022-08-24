Червень став першим місяцем, коли Велика Британія не імпортувала паливо з росії

Деталі

У Держстаті заявили, що імпорту рафінованої нафти, сирої нафти, газу чи вугілля, коксу та брикетів із росії не було.

Червень також ознаменувався найнижчим рівнем російського імпорту до Великої Британії з початку реєстрації в 1997 році, впавши до 39 мільйонів доларів з більш ніж 2 мільярдів доларів у січні 2022 року.

Хоча санкції, ймовірно, сприяли різкому падінню кількості російських товарів, що направляються до Великої Британії, влада заявила, що "самосанкції, відповідно до яких торговці добровільно шукають альтернативи російським товарам", також могли сприяти зниженню.

Доповнення

У березні Велика Британія пообіцяла повністю відмовитися від імпорту російської нафти до кінця року, сподіваючись, що цей крок допоможе позбавити Москву основного потоку доходів, необхідного їй для підтримки економіки на плаву.

росія була найбільшим постачальником рафінованої нафти до Великої Британії у 2021 році, на її частку припадало 24,1% всього імпорту. Москва також постачала 5,9% сирої нафти Великій Британії та 4,9% імпорту газу до країни.