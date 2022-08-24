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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Июнь стал первым месяцем, когда Великобритания не импортировала топливо из россии

Киев • УНН

 • 84619 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Данные Управление национальной статистики Великобритании показывают, что июнь стал первым месяцем в истории, когда Лондон не импортировал топливо из россии, передает УНН.

Июнь стал первым месяцем, когда Великобритания не импортировала топливо из россии

Детали

В Госстате заявили, что импорта рафинированной нефти, сырой нефти, газа или угля, кокса и брикетов из россии не было.

Июнь также ознаменовался самым низким уровнем российского импорта в Великобританию с начала регистрации в 1997 году, упав до 39 миллионов долларов с более 2 миллиардов долларов в январе 2022 года.

Хотя санкции, вероятно, способствовали резкому падению количества российских товаров, направляемых в Великобританию, власти заявили, что "самосанкции, в соответствии с которыми торговцы добровольно ищут альтернативы российским товарам", также могли способствовать снижению.

Дополнение

В марте Великобритания пообещала полностью отказаться от импорта российской нефти до конца года, надеясь, что этот шаг поможет лишить Москву основного потока доходов, необходимого ей для поддержки экономики на плаву.

россия была крупнейшим поставщиком рафинированной нефти в Великобританию в 2021 году, на ее долю приходилось 24,1% всего импорта. Москва также снабжала 5,9% сырой нефти Великобритании и 4,9% импорта газа в страну.

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