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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61723 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Чернігівський район зазнав ворожої атаки дроном: пошкоджено будинки і сільраду

Київ • УНН

 • 21773 перегляди

Удар безпілотника камікадзе в Чернігівській області, Україна, пошкодив 3 житлових будинки, 2 магазини і будівлю сільської ради, але ніхто не постраждав.

Чернігівський район зазнав ворожої атаки дроном: пошкоджено будинки і сільраду

Ворожий удар безпілотника-камікадзе в Чернігівській області сьогодні пошкодив 3 житлових будинки, 2 магазини і будівлю сільської ради, але ніхто не постраждав, повідомив у понеділок голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні внаслідок ураження дроном-камікадзе типу "Shahed" у Чернігівському районі пошкоджено 3 будинки, 2 магазини та будівля сільської ради. Попередньо без постраждалих", - повідомив Чаус у Telegram.

Окупанти обстріляли Чернігівщину з мінометів та ствольної артилерії : є поранений20.06.24, 10:04 • 23316 переглядiв

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