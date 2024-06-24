Чернігівський район зазнав ворожої атаки дроном: пошкоджено будинки і сільраду
Київ • УНН
Удар безпілотника камікадзе в Чернігівській області, Україна, пошкодив 3 житлових будинки, 2 магазини і будівлю сільської ради, але ніхто не постраждав.
Ворожий удар безпілотника-камікадзе в Чернігівській області сьогодні пошкодив 3 житлових будинки, 2 магазини і будівлю сільської ради, але ніхто не постраждав, повідомив у понеділок голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише УНН.
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"Сьогодні внаслідок ураження дроном-камікадзе типу "Shahed" у Чернігівському районі пошкоджено 3 будинки, 2 магазини та будівля сільської ради. Попередньо без постраждалих", - повідомив Чаус у Telegram.
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