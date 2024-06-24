Киев • УНН
Удар беспилотника камикадзе в Черниговской области, Украина, повредил 3 жилых дома, 2 магазина и здание сельского совета, но никто не пострадал.
Вражеский удар беспилотника-камикадзе в Черниговской области сегодня повредил 3 жилых дома, 2 магазина и здание сельского совета, но никто не пострадал, сообщил в понедельник глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.
Детали
"Сегодня в результате поражения дроном-камикадзе типа "Shahed" в Черниговском районе повреждены 3 дома, 2 магазина и здание сельского совета. предварительно без пострадавших", - сообщил Чаус в Telegram.
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