Вражеский удар беспилотника-камикадзе в Черниговской области сегодня повредил 3 жилых дома, 2 магазина и здание сельского совета, но никто не пострадал, сообщил в понедельник глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

Детали

"Сегодня в результате поражения дроном-камикадзе типа "Shahed" в Черниговском районе повреждены 3 дома, 2 магазина и здание сельского совета. предварительно без пострадавших", - сообщил Чаус в Telegram.

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