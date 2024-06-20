В течение суток российские войска нанесли удары из минометов, ствольной артиллерии и сброс взрывных устройств по приграничью Черниговской области. Зафиксировано 28 взрывов. Об этом сообщает северная граница. Госпогранслужба, пишет УНН.

российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства, - говорится в сообщении.

Детали

Новгород-Северская община: 12 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н. п. Красный Хутор и Гремяч.

Семеновская община: 16 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм, ствольной артиллерии и БПЛА) в направлении д н. п. Медведевка, Карповичи и Костобобров.

В результате обстрелов ранения получил мужчина 1968 г. р., с осколочными ранениями обеих ног каретой скорой помощи доставлен в больницу. Состояние раненого стабильное.

Информация о погибших в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

Напомним

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 530 920 человек личного состава и 7987 танков.