Киев • УНН
Мужчина был ранен в результате российского обстрела в Черниговской области, где было зафиксировано 28 взрывов в результате минометных, артиллерийских и беспилотных обстрелов двух населенных пунктов.
В течение суток российские войска нанесли удары из минометов, ствольной артиллерии и сброс взрывных устройств по приграничью Черниговской области. Зафиксировано 28 взрывов. Об этом сообщает северная граница. Госпогранслужба, пишет УНН.
российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства,
Детали
В результате обстрелов ранения получил мужчина 1968 г. р., с осколочными ранениями обеих ног каретой скорой помощи доставлен в больницу. Состояние раненого стабильное.
Информация о погибших в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.
Напомним
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 530 920 человек личного состава и 7987 танков.